Владимир Зеленский является западной марионеткой, а не самостоятельным политиком, и пытается втянуть ЕС в украино-российский конфликт. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, пишут «Известия».

По его мнению, Зеленскому стоит покинуть свой пост, так как он все равно будет продолжать «терять территории» и пытаться привлечь к конфликту европейские страны.

«Он провокатор, потому что это проблема Украины, проблема России, а не наша. Пусть Зеленский не втягивает нас в конфликт», — подчеркнул словацкий политик.

Спикер парламента Словакии Андрей Данко также выразил надежду, что «украинцы сами разберутся, что делать со страной».

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы - с 1,21 до 1,816 триллиона евро. Он предполагает в том числе и рост трат на «внешние действия», включая поддержку Украины. Депутат Европарламента от Словакии Милан Урик назвал «разрушительными» призывы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование и потребовал судить ее.