Келлог рассказал о роли Лукашенко в переговорах США с Путиным

США передают свои позиции по конфликту на Украине российскому лидеру Владимиру Путину через президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью The Guardian.

© kremlin.ru

«Вашингтон ценит способность Лукашенко находить общий язык с российским лидером», – говорится в сообщении.

В качестве примера газета напомнила, как президент Белоруссии удовлетворил просьбу Белого дома и помиловал осужденных иностранцев. Эксперты издания отметили, что подобное сближение с США выглядит для Лукашенко «логичным шагом».

Сам Келлог до этого уточнил, что президент США Дональд Трамп не запрещает Киеву наносить удары вглубь России и считает, что «неприкосновенных» целей в этом конфликте не существует. На фоне этого Киев вновь поднял вопрос о поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по передаче таких вооружений Киеву пока не принято, и подчеркнул, что Москва удивлена готовностью Вашингтона доверить Украине столь опасное оружие.

