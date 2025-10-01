На Западе заявили о начале нового кризиса

Отключение интернета в Афганистане по решению правительства, руководимого движением «Талибан», может привести к «опасному кризису с далеко идущими последствиями». Об этом сообщает телеканал Sky News.

В частности, в Афганистане возникли проблемы с работой аэропортов, банков и полиции — так отсутствие Интернет-соединения парализовало общественные и властные институты. При этом руководство эмирата официально опровергает информацию об отказе от всемирной сети.

«Отсутствие связи сразу же вызвало обеспокоенность в гуманитарном сообществе. Ряд организаций назвали это "безрассудным" и заявили, что прекращение связи будет иметь "далеко идущие последствия для доставки гуманитарной помощи, доступа к здравоохранению и образованию девочек"», — отмечается в материале.

29 сентября сообщалось, что на территории Афганистана полностью пропало Интернет-соединение. Уточняется, что отключение связано с решением «Талибана» принять «меры по соблюдению нравственности». Кроме того, по данным NetBlocks, сейчас также нарушена работа телефонной связи.