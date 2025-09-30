«Списать все ошибки»: раскрыта причина вероятной отставки Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп разочаровался результатами дипломатической работы спецпосланника Стива Уиткоффа на Ближнем Востоке. Таким мнением в беседе с News.ru поделился политолог-американист Павел Дубравский.

По словам политолога, в будущем американский лидер может рассмотреть возможность смены должности Уиткоффа. Дубравский обратил внимание на то, что президент США не терпит неудач или незавершенных международных конфликтов.

«И история со Стивом Уиткоффом, которому не удалось получить договоренности с ХАМАС и по самой Палестине, говорит именно об этом. Возможно, что Трамп хочет списать все ошибки на него. Поэтому сейчас он находится в возможной опале», — подчеркнул собеседник.

Политолог считает, что такой сценарий вполне вероятен, опираясь на данные, полученные от Times of Israel, которые ранее раскрыли информацию из штаб-квартиры. В качестве примера он упомянул процесс выбора Камалы Харрис на должность вице-президента США.

Скандал перед саммитом: Уиткофф неверно истолковал требования Путина

По словам Дубравского, Уиткофф может стать переговорщиком по России, как ранее был Кит Кэллог по РФ и Украине. Это указывает на его возможное назначение в международной политике, но в другом направлении, отметил политолог.

Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф намерен подать в отставку до конца текущего года. Предположительно, данное кадровое решение будет принято в свете потенциального прогресса в урегулировании конфликта на территории сектора Газа.