Лукашенко заявил о важности единства и дал ответ Зеленскому

На важность сохранять единство и развивать экономическое сотрудничество в условиях, когда идет передел мира, акцентировал внимание 30 сентября Президент Александр Лукашенко, обращаясь к главам правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.

"Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе", - сказал белорусский лидер.

Назвав участников встречи "генералами в экономике своих стран", он дал ответ и на нелицеприятную реплику киевского диктатора, который в хамском ключе попытался прокомментировать недавние заявления Лукашенко по украинской тематике после переговоров в Кремле со своим российским коллегой.

Президент Беларуси уточнил, что тогда он заявил о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта, на которые стоит согласиться нынешнему руководству в Киеве и даже заявил о желании лично встретиться с Зеленским.