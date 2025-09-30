Лукашенко заявил о важности единства и дал ответ Зеленскому
На важность сохранять единство и развивать экономическое сотрудничество в условиях, когда идет передел мира, акцентировал внимание 30 сентября Президент Александр Лукашенко, обращаясь к главам правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.
"Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе", - сказал белорусский лидер.
Назвав участников встречи "генералами в экономике своих стран", он дал ответ и на нелицеприятную реплику киевского диктатора, который в хамском ключе попытался прокомментировать недавние заявления Лукашенко по украинской тематике после переговоров в Кремле со своим российским коллегой.
Президент Беларуси уточнил, что тогда он заявил о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта, на которые стоит согласиться нынешнему руководству в Киеве и даже заявил о желании лично встретиться с Зеленским.
"Я хотел бы с ним просто поговорить. У меня есть, что ему сказать, - отметил в интервью журналистам белорусский лидер. - Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Не договоримся - будет плохо…".