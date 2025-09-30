Страна ЕС начала массово высылать россиян

Финляндия начала массово депортировать россиян, которые переехали в страну после начала частичной мобилизации. По информации эстонского издания Postimees, 90% граждан России получили отказы в убежище по итогам первых собеседований.

Огромное количество отказов связано с тем, что в большинстве случаев просители убежища бежали от мобилизации. В частности, в мае 2023 года миграционная служба Финляндии заявляла, что по меньшей мере 1109 россиян обратились к ним из-за того, что уклонились от призыва. Однако финские власти сочли, что им не нужна помощь, поскольку мобилизация в России завершилась.

Всего с января по сентябрь 2025 года из Финляндии депортировали 104 гражданина России. Рост числа депортированных связывают с тем, что прошения россиян об убежище длительное время не рассматривались — первые собеседования стали проходить лишь в этом году.

Как ранее сообщали СМИ, некоторых россиян финские власти вывозят из страны под конвоем. Обычно депортированных сажают на самолет в Турцию, откуда они добираются дальше своим путем. Кроме того, финские власти вывозят граждан в РФ через Эстонию, поскольку все погранпереходы между Финляндией и Россией закрыты.