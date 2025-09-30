«Напугать жителей»: во Франции оценили угрозы от российских БПЛА

Угроза «российских беспилотников» преувеличивается властями европейских стран, чтобы убедить население одобрить увеличение оборонных бюджетов. К такому выводу пришел французский журналист Ришар Верли (Richard Werly), перевод слов которого привел Telegram-канал Пул N3.

По его словам, такие угрозы призваны «напугать жителей» и вынудить их принять решение защищаться.

«Один из способов убедить общественность вкладывать средства в оборону — это создать угрозу. Давайте посмотрим правде в глаза. Вот почему эта угроза беспилотников реальна? Она способствует увеличению оборонных бюджетов. И это послание обществу. Вам угрожают, вы должны защищаться», — заметил Ришар Верли.

При этом журналист констатировал, на Западе вполне могли бы проводить подобные атаки с использованием беспилотников, не представляющие никакого риска, «чтобы ускорить получение денег на оборону».

«Извините, но история показала, что такое случается», — заявил Верли.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел. 13 сентября БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником вновь была названа Россия. А в ночь на 23 сентября аэропорт датской столицы Копенгагена на несколько часов остановил прием и выпуск самолетов из-за появления в его окрестностях нескольких «крупных» беспилотников.

Атаки проходят на фоне обсуждения в ЕС идеи созданию так называемой «стены дронов» для защиты от «российской угрозы». При этом еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что сейчас у ЕС недостаточно возможностей для противостояния беспилотникам.