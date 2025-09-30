Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал западные страны прекратить эскалацию и возобновить диалог с Россией. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.

«Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию», — отметил экс-кандидат в Европарламент.

По его мнению, пока Запад продолжает политику изоляции России, Москва укрепляет отношения с другими государствами. Мема также раскритиковал постоянное обсуждение поставок оружия Украине, противопоставив это экономической дипломатии развивающихся стран.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что не отдаст приказ сбивать российские беспилотники.