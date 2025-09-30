Обзор иноСМИ: «сценарий Франца Фердинанда» в ЕС и «шепот о Вьетнаме на Украине»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ЕС боятся «сценария Франца Фердинанда»

Недавние провокации в воздушном пространстве и «полуотстранённость» президента США Дональда Трампа вынуждают ЕС встать на путь «радикальной трансформации», пишет Politico. По версии издания, саммит лидеров ЕС 1 октября представит самые убедительные доказательства того, что блока в его прежнем виде больше не существует. Военные угрозы, которые сопровождают встречу в Копенгагене, едва ли могли быть более зловещими. Мало того, что Эстония обвинила Россию во вторжении в воздушное пространство НАТО, так ещё и сам аэропорт в датской столице, куда прилетят десятки лидеров и чиновников, столкнулся с серьёзными перебоями из-за таинственных беспилотников, подчеркивается в статье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, настаивает на беспрецедентном обсуждении военного потенциала ЕС. Это выходит далеко за рамки традиционного внимания блока к торговле, антимонопольной политике и экономике. Среди предлагаемых вариантов - создание «стены дронов» - системы обнаружения, отслеживания и сбивания беспилотников. Однако заявить об угрозе, исходящий от Москвы, - легко, а вот как реагировать на это Евросоюзу, полному конкурирующих приоритетов, - совсем другое дело. По крайней мере, лидеры ЕС могут договориться о главном: не делать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны, подчеркивает Politico. По версии издания, эта более опасная фаза европейской политики чревата потенциальными катастрофами. В частном порядке чиновники ЕС выражают обеспокоенность возможным «сценарием Франца Фердинанда» - внезапной эскалацией, подобной убийству эрцгерцога в 1914 году, которое спровоцировало Первую мировую войну.

«Почему Трамп отчаянно хочет вернуться в Афганистан?»

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Афганистан передал Вашингтону авиабазу Баграм - спустя пять лет после того, как он подписал соглашение, открывшее путь для вывода американских войск из Кабула, пишет Al Jazeera. На пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером 18 сентября Трамп заявил журналистам, что правительство США «пытается вернуть [Баграм]». Два дня спустя, 20 сентября, он подкрепил это требование резкой угрозой на своей странице в Truth Social: «Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, ПРОИЗОЙДУТ ПЛОХИЕ ВЕЩИ!!!». Афганистан уже отклонил требование Трампа. Это не первый раз, когда Трамп проявляет интерес к возвращению бывшей американской военной базы, отмечает Al Jazeera. В феврале 2025 года на пресс-конференции, которая сейчас удалена с сайта Белого дома, Трамп заявил, что США собирались сохранить Баграм, оставив там небольшой контингент.

База, имеющая две бетонные взлётно-посадочные полосы - одну длиной 3,6 километра, другую - три километра - расположена примерно в 50 километрах от Кабула. Она была стратегическим опорным пунктом для многих держав на протяжении последних 50 лет. Аэродром был построен Советским Союзом в 1950-х годах, что стало первым шагом на заре холодной войны. С 1991 года контроль над базой несколько раз переходил от одних сил к другим. После вторжения НАТО в Афганистан в 2001 году база стала стратегическим центром военного присутствия США в стране, ее размеры постоянно росли. На пике своего развития в 2009 году база могла вместить около десяти тысяч человек. Хотя база находилась под контролем США, её совместно использовали и другие военные НАТО, включая британских морпехов. После эвакуации американских войск оружия на базе почти не осталось. Эксперты утверждают, что настоящая привлекательность Баграма для Трампа заключается в символическом значении базы. Баграм находится примерно в 800 километрах от границы с Китаем и примерно в 2400 километрах от ближайшего китайского ракетного завода в Синьцзяне.

«Шепот о Вьетнаме на Украине может вскоре превратиться в крик»

Даже помня о прошлом, мы часто обречены повторять его промахи и даже катастрофические ошибки, пишет автор The Hill Харлан Ульман. В конце концов, чему США научились из своих неудач во Вьетнаме, чего они не повторили в Афганистане и Ираке три десятилетия спустя? По мнению автора статьи, сходства между конфликтами на Украине и во Вьетнаме дают пищу для размышлений о том, как этот конфликт может развиваться и в конечном итоге завершиться.

Северный Вьетнам поддерживали Советский Союз, Китай и другие коммунистические страны; Южному Вьетнаму помогали США и западные страны. Ульман отметил, что стороны конфликта на Украине получают аналогичную поддержку. При этом возможная причина поражения Украины связана не только с Россией, считает автор статьи. Южный Вьетнам оказался обречен после того, как Конгресс США прекратил помощь. Поскольку Трамп переложил бремя поддержки Киева на Европу, это может привести к «неутешительному результату». Но есть тут и весьма существенное отличие. Потеря Юга во Вьетнаме не имела геостратегических последствий. А провал на Украине будет иметь, заключил автор статьи.

Грузовое судно Китая совершило первый рейс по Дальнему Востоку

Китайское грузовое судно совершило свой первый рейс по внутренней реке российского Дальнего Востока. В статье, опубликованной на портале Tenet, отмечается, что российский-китайский торгово-экономический коридор получил еще одну транспортную артерию, а северо-восток Китая вновь обрел доступ к морю. Недавно Федеральное агентство морского и речного транспорта России сообщило, что китайское грузовое судно «Сянъюэ Сухан» проводит ходовые испытания на внутренних водных путях Дальнего Востока России. Грузовое судно вышло из порта Тайцан в провинции Цзянсу и направилось в российский порт Ванино, после чего повернуло назад и вошло в реку Амур, проследовав на запад в порт Фуюань, после чего вернулось тем же путём.

Сначала судно перевозило крупногабаритные грузы, а на обратном пути - зерно в контейнерах, что стало успешной проверкой модели «интермодального транспортного коридора «река-море». Проще говоря, раньше существовало два основных способа транспортировки товаров из восточных портов Китая во внутренние районы России. Первый - полностью морской, который осуществлялся по большому кругу до российских портов Тихого океана. Путешествие было долгим и подходило для несрочных крупногабаритных грузов. Второй способ - железнодорожный/автомобильный, быстрый, но дорогой, особенно для масштабных грузов. В рамках нового маршрута судно перевозит груз в обычном режиме, но после прибытия в транзитный порт не выгружает его и заходит прямо во внутренние реки России.

Почти половина девятиклассников Эстонии не идет в вузы

Эстонский департамент статистики опубликовал исследование, касающееся судьбы бывших девятиклассников спустя пять лет после окончания основной школы, сообщает ERR. Выяснилось, что 48 процентов молодых эстонцев к этому моменту уже нигде не учатся. Еще 40 процентов выпускников продолжают обучение в вузах, а 12 процентов получают другое образование.

Сразу после девятого класса почти все школьники (96 процентов) решают продолжить образование - в гимназиях или профессионально-технических училищах. Завершают среднее образование 82 процента выпускников. Девушки оканчивают школу чаще, чем юноши - 86 против 79 процентов.