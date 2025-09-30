Еврокомиссия пообещала еще один способ давления на Россию

Европейский союз продолжит усиливать давление на Россию. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало «Интерфакс».

По ее словам, одним из способов проведения такой политики станет включение в предстоящий 19-й пакет санкций мер против российского сжиженного природного газа (СПГ). Фон дер Ляйен подчеркнула, что запрет на импорт этого энергоносителя в ЕС станет главным элементом очередного пакета ограничений.

Ранее председатель Европейской комиссии выступила за повышение пошлин на импорт российской нефти.

Вместе с тем Европа с начала летнего сезона, который стартовал в апреле, импортировала рекордные объемы СПГ, которые превысили 66,5 миллиарда кубометров.

По информации Евростата, в 2025 году СПГ у России покупали восемь стран ЕС. Среди них оказались Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония. Больше всех этого энергоносителя у РФ приобрела Франция — на 2,1 миллиарда евро.