Остановка работы правительства США и план по Газе: о чем пишут зарубежные СМИ

Американский мирный план по Газе, остановка работы правительства США и обещание президента Дональда Трампа ввести пошлины на иностранные фильмы в размере 100% оказались в центре внимания западных СМИ. Самые интересные статьи по этим темам в подборке «Рамблера».

© YayaErnst/iStock.com

Мирный план Трампа по Газе

Мировые СМИ оценили предложение президента США Дональда Трампа создать «Совет мира», который займется решением ситуации в Газе, а также его «полноценный план» урегулирования военного конфликта в регионе.

Издание The Economist констатировало, что Дональду Трампу «наконец удалось заставить» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взять на себя обязательства по плану прекращения огня, который был ранее одобрен лидерами мусульманских стран.

«План предлагает удивительно продуманный и сбалансированный подход к Газе. Главные вопросы теперь заключаются в том, согласятся ли в ХАМАС на предложение, которое требует от них уступить власть и оружие, и сможет ли Нетаньяху противостоять своим союзникам-экстремистам», — пишет издание.

При этом, по данным The Guardian, с палестинским движением ХАМАС не проводили консультации перед представлением плана, и по сути американский и израильский лидеры предъявили ультиматум.

«Трамп заявил журналистам, что если движение откажется, то «Израиль получит его полную поддержку, чтобы завершить работу по уничтожению угрозы ХАМАС»», — отметили журналисты.

Угроза шатдауна в США

Американские газеты также обратили внимание на нависшую над правительством США угрозу прекращения работы из-за приостановки финансирования, так называемый шатдаун.

По данным The Washington Post, республиканцы и демократы в Конгрессе не могут договориться о продлении финансирования в октябре. Республиканцы настаивают, что проект не должен включать дополнительных политических приоритетов, за исключением финансирования безопасности в каждой ветви власти в ответ на убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

В свою очередь в проекте демократов, который позволит правительству продолжать работу до 31 октября, включено продление субсидий на здравоохранение, действовавших в период пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате, им необходима поддержка демократов для одобрения продления финансирования», — говорится в статье.

В свою очередь The New York Time считает, что последствия приостановки работы правительства «могут быть колоссальными для федеральных служащих и американцев, пользующихся различными государственными услугами».

«Чиновники Трампа уже заявили о планах массовых увольнений», — пишет газета.

При этом, по данным издания, политические партии пока далеки от того, чтобы прийти к договоренностям по поводу финансирования, так как по вопросу здравоохранения сохраняются «очень большие разногласия».

Кинопошлины США

СМИ также отреагировали на обещание президента США Дональд Трамп ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу.

При этом, по данным CNN, Трамп не уточнил, как будет действовать новый тариф «на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов». Но если он выполнит свою угрозу, это будет первый случай, «когда президент фактически введет тариф на услугу, а не на товар».

«Голливудским студиям дешевле оплачивать всем перелеты и проживание в отелях, потому что стоимость рабочей силы, отсутствие скидок и возможность работать за границей обходятся гораздо дешевле», — приводит издание слова заместителя председателя United Talent Agency Джея Сьюрся.

После заявления Трампа цены на акции Голливуда демонстрируют смешанную динамику, пишет Forbes.

«Акции Paramount Skydance упали, но быстро восстановились, поднявшись на 2,7%. Акции Warner Bros. упали примерно на 1,3%. Акции Netflix и Disney немного выросли — на 1,0% и 0,7% соответственно», — отмечается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 10% пошлины на хвойные пиломатериалы и лесоматериалы, а также 25% на кухонные шкафы, тумбы под раковину и мягкую мебель из дерева. Пошлины вступят в силу с 14 октября, а некоторые из них вырастут с 1 января. Они стали частью политики американского лидера по поддержке внутреннего производства.