СБУ засекретила дело об убийстве Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила, что засекретила дело об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

«Разглашение деталей расследования негативно влияет на проведение следственных и процессуальных действий, а также может иметь негативные последствия для безопасности участников уголовного производства», — объяснила СБУ.

Днем во вторник, 30 сентября, украинские СМИ обратили внимание на то, что из судебного реестра пропали все материалы дела об убийстве Парубия.

30 августа Андрей Парубий получил ранение с летальным исходом из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.