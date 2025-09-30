Появились подробности по делу экс-спикера Верховной рады Парубия

Уголовное дело об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия засекретили. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что из судебного реестра удалили все упоминания о данном деле.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Позднее предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, он опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына.