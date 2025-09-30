«Большие разногласия»: на Западе оценили возможность шатдауна в США

Остановка работы правительства США, также называемая шатдауном, стала все более вероятной после встречи демократов и республиканцев с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNBC.

Встреча прошла 29 сентября. Вице-президент Джей Ди Вэнс после мероприятия заявил, что страна движется к шатдауну, и обвинил в этом демократов. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в беседе с журналистами отметил, что республиканцы и демократы не могут договориться.

«У нас очень большие разногласия», — сказал он.

Вместе с тем Шумер сказал, что, по его мнению, Трамп «впервые» услышал возражения демократов. Он считает, что американский лидер сможет избежать шатдауна.

Напомним, что в Соединенных Штатах действует закон, предусматривающий временное финансирование деятельности федеральных органов. Его срок истекает 30 сентября. Если его действие не продлят, то правительственным учреждениям придется приостановить работу.