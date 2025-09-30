Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог не стал прямо отвечать на вопрос, принял ли Дональд Трамп украинскую сторону в российско-украинском конфликте. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать…», — сказал он на форуме WSF 2025 «Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty».

Американский лидер действует как посредник и стремится учитывать позиции как Украины, так и России, добавил Келлог.

В России обратили внимание на одну деталь после поездки Келлога в Киев

23 сентября американский и украинский лидеры провели переговоры на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время беседы Трамп заявил, что боевые действия будут продолжаться еще долго. Он также выразил уверенность, что Киев при поддержке Европейского союза сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Помимо этого, Трамп высмеял военную мощь РФ, сравнив ее с «бумажным тигром».