Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после того, как консервативный активист Чарли Кирк был ранен в шею и не выжил. Об этом пишет газета британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, тревожность Хегсаета возросла после покушения на Кирка. Утверждается, что страхи шефа Пентагона подогревает супруга, которая считает его потенциальной целью нападения.

«Он, создавший образ воина, напуган», — сказал собеседник Daily Mail.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Глава Пентагона получил удар в пах в прямом эфире

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона.

Позже президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что у Кирка были все шансы стать следующим хозяином Белого дома.