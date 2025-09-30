Зеленский буквально на грани паники, как сообщают инсайдеры, так как российские удары по военным объектам Украины несут серьезнейший ущерб ВСУ, пишет «БлокнотРу».

Британский аналитик Александр Меркурис заявляет, что киевский лидер в шаге от истерики, ведь противопоставить российским атакам он просто ничего не может.

Меркурис: «Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары».

Как считает эксперт, Зеленский хорошо понимает, что на этот раз даже Запад может не спасти Киев, даже при условии, что Украина получит новую порцию вооружений от ЕС и США. Это не изменит ситуацию на фронте.

Телохранитель раскрыл, как Зеленский может сбежать из Украины

После массированного удара России Зеленский выступил в Сети с истеричной речью. Как обычно, украинский главарь начал обвинять Москву в эскалации конфликта, Украина, по его словам, снова стала жертвой атаки, и даже «без повода», во что верится с трудом. Правда, об атаках Украины на Белгород, Новороссийск и другие города России Зеленский почему-то умалчивает.

Помимо прочего, в Киеве произошел скандал из-за ракеты Patriot. И снова Украина свалила всю вину на Россию. Тг-канал «Война с фейками» опубликовал пост: «На одной из улиц столицы нашли обломки первой ступени ракеты Patriot PAC-3. Характерное двойное оперение доказывает её принадлежность к американскому комплексу ПВО».

Ракета, если верить кадрам с камеры наблюдения, пролетела всего несколько километров, после чего упала в жилом квартале. В воздухе не сработал самоликвидатор.

Зеленский сразу же побежал записывать видео, в котором обвинил Россию и назвал падение, на секундочку, американской ракеты «подлой атакой Москвы». О том, что только Зеленский закупает подобный тип ракет, снова ничего не сказали.

Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова к переговорам, нужно лишь разобраться с вопросом их проведения, к чему Киев, очевидно, не стремится. Зеленский не готов ко многим условиям, в том числе и к признанию территорий, которые теперь являются частью России по результатам референдума.

На помощь «страдающему» Зеленскому бросились западные друзья. Кит Келлог, к примеру, сразу же выдал речь о том, что в России «нет неприкосновенных мест», намекая, что при помощи Запада Украина может начать бить вглубь России.

Еще раньше Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила, что Зеленский, вероятно, сидит на каких-то веществах.