Келлог заявил, что Трамп сохранят сбалансированную позицию по Украине
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп сохранят сбалансированную позицию по Украине.
«Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать… Он идёт прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично», — цитирует его РИА Новости.
По словам Келлога, Трамп старается учитывать позиции обеих сторон конфликта.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует заявления о возможной поставке США «Томагавков» Киеву.