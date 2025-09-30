Мерц приветствовал план Трампа по Газе и призвал ХАМАС принять его

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа и призвал палестинское движение ХАМАС принять его. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

© Global look

"Канцлер ФРГ приветствовал мирный план по Газе, представленный вчера президентом Трампом. Этот план - наилучший шанс на прекращение войны, ведущейся с 7 октября 2023 года. Поддержка Израилем этого плана - значительный шаг вперед. Теперь ХАМАС должен согласиться и расчистить путь к миру", - отметил Корнелиус.

Мерц, по его словам, выразил благодарность президенту США, арабским и мусульманским странам за их усилия по урегулированию ближневосточного конфликта.

"Правительство Германии находится в тесном контакте с Соединенными Штатами, европейскими соседями и партнерами в регионе в эти критические дни. Германия готова сыграть конкретную роль в реализации данного плана", - констатировал представитель правительства ФРГ.

Корнелиус пояснил, что во вторник утром в Ведомстве федерального канцлера Мерц принял родственников немецких заложников, удерживаемых ХАМАС. "Он подчеркнул, что страдания заложников и их семей должны прекратиться немедленно. Он призвал ХАМАС освободить всех заложников. Им должно быть обеспечено гуманное обращение и немедленная медицинская помощь", - заключил представитель кабмина ФРГ.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".