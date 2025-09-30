США подарили разведке одной страны запрещенное оружие

Директор американского Федерального бюро расследования (ФБР) Кэш Пател подарил руководству разведки и полиции Новой Зеландии запрещенное в США оружие, сделанное на 3D-принтере. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как уточняет газета, отпечатанные на 3D-принтере пистолеты, изначально отправленные на утилизацию после конфискации, подарили как минимум трем высокопоставленным новозеландским правоохранителям.

Ранее в Австралии предъявили обвинение двум гражданам страны, напечатавшим пистолеты на 3D-принтере.