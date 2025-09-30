«Смятение и тревога»: зачем США собрали генералов в одном месте

Впервые в истории Пентагона министр обороны отдал приказ о срочном сборе армейского командования для заслушивания его речи. Как сообщает РИА Новости, встреча состоится на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, куда со всего света съедутся адмиралы и генералы США — порядка 900 человек.

По наблюдения The Washington Post, среди гостей царит «смятение и тревога». Никто из них не знает о причинах внезапного вызова, кроме того, что с обращением выступят глава Пентагона Пит Хегсет и президент Дональд Трамп.

Первое, что нужно исключить — начало третьей мировой войны. Если она начнется, то стратегическому противнику США крупно повезет, что все американское командование собрали в одном месте. Однако исключать локальный военный конфликт с участием Штатов после этого съезда нельзя. Первый кандидат в жертвы — Венесуэла. Вашингтон готовится к морской блокаде или даже интервенции под лозунгом борьбы с наркокартелями.

Проблемы у США с наркокартелями есть, но в первую очередь в Мексике. В Венесуэле же Вашингтон на самом деле хочет сменить власть, причем это официальная линия — лидера страны Николаса Мадуро администрация Трампа уже объявила «наркобароном», а также «наркотеррористом». Последнее является уловкой, ведь антитеррористические операции можно проводить без дополнительных согласований, достаточно указа президента.

Против Венесуэлы сошлись сразу несколько факторов. В первую очередь, это личная война Трампа и желание закрыть гештальт, ведь сместить Мадуро он хотел еще при первом сроке. Кроме того, Вашингтон считает, что власть в Каракасе ослабла из-за сложностей в экономики и ее лидера можно додавить. При этом всем Трамп хочет выпустить на рынок венесуэльскую нефть, чтобы сбить мировые цены, но гордость ему не позволяет снять санкции.

Вместе с тем, выдергивать в Вирджинию все командование в связи с Венесуэлой не нужно — многие служат за десять тысяч километров от нее. Начнется война или нет, история будет развиваться безотносительно истинных целей офицерского собрания.

Еще одна, более вразумительная версия — Трамп и Хегсет просто хотят покрасоваться перед военными, как никто не делал до них. Единственное официальное обоснование мероприятия размыто: «переход от Министерства обороны к Министерству войны». Президент призывает не искать интриги, поскольку планирует сказать военным лишь то, что они «уважаемые лидеры» и то, что изменил ради этого свой график. Изначально президент на таинственную встречу не собирался, вся она — инициатива министра обороны.

Если бы в Вирджинии планировалось что-то важное, Трамп уже обещал бы в соцсетях «историческое событие». А Хегсет такой человек, что желания прочитать речь для срыва высших офицеров с места службы достаточно.

«Речь идет о том, чтобы загнать лошадей в конюшню и привести их в форму», — так описал мотивы начальства неназванный представитель Пентагона в комментарии каналу CNN.

Для американца это звучит менее хамски, чем для европейца, ведь «боевой конь» — уважительный отзыв. Однако метафора получилась специфическая, поскольку назначение Хегсета главной Пентагона родственно назначению коня Калигулы сенатором Рима — они оба не соответствовали стандартам должности.

Хегсет в прошлом служил в горячих точках, однако армия была для него не карьерой, а способом сбежать от проблем с женами, алкоголем и долгами. После очередной смены профессии он стал телеведущим, вытянув счастливый билет — Трамп оценил его как репортера и сделал министром.

Однако журналист в Хегсете все еще чувствуется. Например, при нем Пентагон стал показательно наводить суету с физподготовкой. Важные решения же министр принимает в узком кругу советников, ибо никому не доверяет — знает, что его не любят как чужака. Значительную часть своей энергии глава американского министерства направил на борьбу с поисками недоброжелателей: особенно тех, кто выносил сор из избы и делал промахи министра общественным достоянием. Дошло и до того, что всех сотрудников прогнали через полиграф.

Очевидно, что многих собравшихся в Куантико будет раздражать даже тема собрания — переименование Министерства обороны в Министерство войны. Оно так называлось до 1947 года — тогда военное ведомство слилось с министерствами ВМС И ВВС в единое Минобороны, так что у старого названия есть своя историческая логика. Отказ от нее обойдется в миллионы долларов, что остро воспринимается в условиях недофинансирования и того, что у ведомства есть проблемы с бюджетом на следующий год — в нем не учли инфляцию.

Таким образом, военная элита США, которую заставили лететь в Вирджинию, необязательно ответит взаимностью на любовные речи министра. Трамп, вероятно, хочет не только покрасоваться, но и стать громоотводом для своего министра. Военные десятки раз жаловались на Хегсета, однако американскому лидеру «нравится этот парень» — и тем, как он ради него старается, и тем, как раздражает остальных.

Если встреча в Вирджинии станет праздником самолюбования из-за переименования, то он, наверняка, войдет в историю. Для надежности Хегсету стоит спеть патриотический блюз, дать мастер-класс по фитнесу и провести конкурс на лучший анекдот про армию Франции. И все это лучше, чем нападать на Венесуэлу.