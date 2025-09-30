В Евросоюзе поддержали план Трампа по урегулированию в секторе Газа

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом она написала в соцсети X.

«Призываем все стороны воспользоваться этой возможностью. ЕС готов внести свой вклад. Военные действия должны закончиться немедленным предоставлением гуманитарной помощи населению Газы и немедленным освобождением всех заложников», — написала фон дер Ляйен.

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.