Зеленский: Украина хочет получать миллиард долларов ежемесячно от Запада

Цель Украины состоит в том, чтобы получать по миллиарду долларов в месяц в рамках механизма, который называется PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – соглашения между США и НАТО по поставкам оружия Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины <…> Наша цель-обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал», — отметил он.

По словам Зеленского, с августа партнеры Киева профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины. Среди стран, которые заплатили за оружие для Украины, оказались Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

По состоянию на данный момент, отметил он, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий пакет помощи Украине.

18 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщило, что на Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО.