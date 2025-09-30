Посол оценил ситуацию с протестами на Филиппинах

Филиппинцы законопослушны, и повторение непальского сценария протестов в стране маловероятно. Об этом заявил РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.

В Непале после запрета властями ряда соцсетей вспыхнули массовые протесты молодежи, переросшие в беспорядки. Протестующие вынудили уйти в отставку премьер-министра Шарму Оли, подожгли его частную резиденцию, здание парламента. Членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Число погибших достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.

По словам посла Филиппин в России Игоря Байлена, ситуация в Непале была шокирующей.

«Я не думаю, что что-то подобное может случиться на Филиппинах», - отметил дипломат, подчеркнув, что филиппинцы законопослушны и, используя свое право «критиковать правительство и протестовать против коррупции», соблюдают закон.

Ранее в Маниле вспыхнули антикоррупционные протесты. Митингующие забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками, краской и камнями. При этом, по информации СМИ, большинство протестующих были несовершеннолетними. Источники в МВД страны сообщили, что за беспорядки были задержаны 216 человек.