Орбан назвал цели Запада на Украине

США и Европа намерены захватить Украину ради денег и природных ресурсов, находящихся в стране.

Об этом в соцсети X заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег», — подчеркнул он.

В рамках западной политики в отношении Украины речь в первую очередь идет о власти и наживе, отметил премьер.

До этого Орбан, комментируя до этого обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Украины с использованием БПЛА, заявил, что это не имеет значения, поскольку республика «не суверенна».

Орбан рассказывал Трампу о победе России на Украине

Политик заверил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться о ситуации на востоке страны.

При этом, по мнению Орбана, Россия гарантирует безопасность Венгрии.