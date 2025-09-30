Движение через Босфор остановлено

Движение судов в обоих направлениях в проливе Босфор в Турции приостановлено из-за заглохшего сухогруза. Об этом сообщило издание CNN Turk со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры страны.

© Газета.Ru

Инцидент с поломкой произошел рядом с побережьем Умурьери — у 98-метрового сухогруза «Арда» отказал двигатель во время следования из Бандырмы в Россию.

«Судно было благополучно поставлено на якорь в Бююкдере под координацией нашего Стамбульского центра управления движением судов, входящего в Главное управление береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры, в сопровождении лоцмана и буксиров Rescue-4 и Rescue-6», — говорится в заявлении ведомства.

До этого в Босфорском проливе в Стамбуле пассажирский паром столкнулся с сухогрузом. В результате инцидента пострадали как минимум двое пассажиров парома.