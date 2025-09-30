ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии

Европейский союз намерен приступить к подготовительным мероприятиям для возможного присоединения Украины и Молдавии в сообщество, несмотря на позицию Венгрии, пишет газета Financial Times.

По информации издания, Еврокомиссия рассматривает возможность внесения изменений в существующие регламенты, чтобы избежать блокировки процесса венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Планируется начать осуществление технических процедур в различных рабочих группах, даже если официальное решение о начале переговоров еще не будет принято.

Сообщается, что обсуждение данного вопроса запланировано на саммите в Копенгагене, где 1 октября встретятся лидеры стран Европейского союза.