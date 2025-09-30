Евродепутаты отказались поддерживать вотум недоверия фон дер Ляйен

Ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Союзники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен намерены поддержать ее на голосовании по вотуму недоверия, передает ТАСС.

Источники европейского издания Politico сообщили, что хотя многие недовольны действиями главы ЕК, они не считают целесообразным ее смещение. Один из депутатов от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» заявил:

«Урсула – дерьмо, но это лучшее, что у нас есть».

Глава фракции Ираче Гарсия отметила, что сейчас не видит смысла в вынесении вотума недоверия. Представители правой фракции «Обновляя Европу» также выступили против поддержки соответствующих предложений. Тем не менее, отмечается, что их позиция может измениться в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Урсула фон дер Ляйен руководствуется эмоциями, а не разумом. Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия. Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на американские пошлины.