Бывший генеральный секретать НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что призывал Владимира Зеленского пойти на уступки территорий по примеру Финляндии в 1940-е годы.

Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на книгу экс-генсека альянса «Под моим надзором».

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — приводит его слова РИА Новости.

В книге отмечается, что со временем Зеленский и его советники стали более восприимчивыми к подобной идее. Однако, как утверждается в материале, они полагали, что новые территориальные реалии и безопасность Украины должны гарантироваться через членство страны в НАТО.

Зеленский запретил России устанавливать новые границы Украины

Ране Зеленский заявил о готовности в будущем обсуждать новые границы Украины, если у Киева больше не останется сил бороться за потерянные территории.