США депортировали целый самолет иранцев

Администрация президента Дональда Трампа депортировала из США в Иран около сотни иранцев, пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и их американского коллегу. Газета подчеркивает, что этот рейс стал одной из самых жестких мер Трампа: мигрантов теперь депортируют даже в места с тяжелой ситуацией в области прав человека.

© SARAH YENESEL/EPA/TACC

Иранские официальные лица сообщили, что чартерный рейс вылетел из штата Луизиана вечером 29 сентября. Он должен прибыть в Иран через Катар 30 сентября.

Ранее в этом году США депортировали в Коста-Рику и Панаму группу иранцев, многие из которых приняли христианство и заявляли, что подвергались преследованиям на родине. Расширение кампании по депортации привело к судебным искам со стороны правозащитников, критикующих эти рейсы.

NYT подчеркивает, что на протяжении десятилетий США предоставляли убежище иранцам, бежавшим из своей страны. Речь идет об активистках, боровшихся за права женщин, политических диссидентах, журналистах и юристах, представителях религиозных и других меньшинств.

В последние несколько лет наблюдается рост количества иранских мигрантов, прибывающих на южную границу США и нелегально пересекающих её. Многие из них заявляют, что опасаются преследований на родине за свои политические и религиозные убеждения.

США долгое время колебались насчет депортации мигрантов в Иран из-за отсутствия урегулированных дипломатических отношений. Это вынуждало американские власти либо содержать мигрантов под стражей в течение длительного времени, либо выпускать их на американскую территорию. В 2024 году Штаты депортировали коммерческими рейсами в Иран чуть более двух десятков иранцев, что стало самым высоким показателем за многие годы.

Двое иранских чиновников заявили, что среди депортированных были как мужчины, так и женщины, в том числе супружеские пары. Некоторые из них добровольно покинули страну после нескольких месяцев содержания под стражей, а другие - нет. По словам чиновников, почти во всех случаях ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, или люди еще не предстали перед судом для слушания по вопросу предоставления убежища.

По словам иранских чиновников, депортация ста человек стала редким примером сотрудничества между США и иранским правительством. Они назвали ее кульминацией многомесячных переговоров между странами.

Один из чиновников сообщил, что Министерство иностранных дел Ирана координирует возвращение депортированных. Им были даны заверения в безопасности и «отсутствии каких-либо проблем».