Толпы мигрантов штурмуют Ла-Манш

Навстречу рекордам! Пролив Ла-Манш, разделяющий Британию и Францию, превратился в акваторию, где разворачиваются нешуточные состязания. Мигранты в режиме нон-стоп на лодках прорываются к Альбиону.

Британский премьер нашел неожиданное объяснение, почему нелегалы рвутся в Соединённое Королевство.

"Думаю, нам нужно рассмотреть каждый аспект нелегальной миграции. Обратить внимание на причины, которыми зачастую являются бедность, изменения климата, преследование", - сказал Кир Стармер.

У британского премьера аргументов в пользу мигрантов – воз и маленькая тележка. Граждане выходят протестовать, изнывая от засилья чужаков. Стармер бросает им в лицо: кто против мигрантов – тот расист. Но Стармер совсем не популярный политик в Британии. Ему жестко отвечает лидер партии "Реформировать Соединённое Королевство" Найджел Фарадж:

"Премьер-министр оскорбил тех, кто считает, что массовая миграция должна прекратиться. Стармер считает, что любой человек, находящийся здесь по временной визе, имеет право остаться в Великобритании навсегда. Лейбористы не верят в пограничный контроль и считают любого, кто его поддерживает, расистом".

Фарадж, согласно сентябрьским опросам, самый популярный политик в Соединённом Королевстве – популярнее, чем лейбористы и консерваторы вместе взятые.

Его повестка – борьба с миграцией, с уничтожением британских традиций. Открытая неприязнь к инородцам, заполонившим улицы британских городов. Вот кого слушают британцы. И к Трампу прислушиваются, который называет "зелёную повестку" абсурдом и обманом. И утверждает, что миграция уже разрушила старую Европу.

Импровизация Кира Стармера на тему "изменения климата равно миграция" способна вызвать лишь усмешку. Кстати, новый рекорд установлен – через Ла-Манш к берегам Королевства в одной лодке прибыли сразу 125 мигрантов. Британцам, уставшим от толп чужаков на улицах, докладывают: сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон заключили соглашение о возврате мигрантов на лодках во Францию.

Принцип "один въезжает, один выезжает". Отправлять будут по 50 человек в неделю. Как это решит проблему нелегалов – совсем непонятно. Напоминает бартер.

