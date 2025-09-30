Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью 360.ru обратил внимание, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог начал давать интервью о поставках Tomahawk вскоре после одной из поездок в Киев.

По мнению Михайлова, подобная активность выглядит подозрительно — эксперт предположил, что за ней могут стоять украинские лоббисты и материальная мотивация.

Келлог: Трамп позволил Киеву наносить дальнобойные удары по России

Специалист отметил, что риторика вокруг России у ряда западных политиков обострилась, в том числе у Вэнса и Трампа. Он связывает это с предполагаемыми неудачами ВСУ под Красноармейском и Купянском и видит в происходящем параллели политического давления.

"Думаю, что он не настолько безумен, потому что это уже можно расценивать как прямое вовлечение США в конфликт", - заявил Михайлов.

Эксперт полагает, что первые ракеты Tomahawk могли бы быть направлены даже в сторону Украины, но при этом подчёркивает эффективность российской разведки.