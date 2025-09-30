В США военные раскритиковали готовящуюся стратегию обороны страны

В США среди руководства Пентагона появились разногласия по поводу новой стратегии обороны Соединённых Штатов.

Как утверждает The Washington Post, работающие над стратегией сотрудники считают её недальновидной и потенциально неактуальной, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход американского президента к внешней политике.

Согласно статье, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам, в то время как «Китай продолжает быстро наращивать военную мощь».

Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооружённых сил и массовых увольнениях.

В CNN ранее сообщили, что высшие военные руководители США обсудят новые стандарты вооружённых сил.

Позже стало известно, что Трамп во вторник, 30 сентября, посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов американской армии в Вирджинии.