Пока вы спали: Путин о праведной битве и новое объявление Трампа

СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф может покинуть свой пост в конце этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

"По словам чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно с учетом того, что прорыв в войне в Газе, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в администрации президента США Уиткофф отвечает за усилия Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.

"Это война": Туск выступил с заявлением о конфликте с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией, пишет РИА Новости.

"Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал Туск, выступая в Варшаве на открытии форума по безопасности.

По словам премьер-министра Польши, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное, трансатлантическое сообщество осознать, что это война.

Путин назвал СВО праведной битвой

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией заявил, что специальная военная операция - это праведная битва. По его словам, Россия поступила как должно, поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с РФ, сообщает ТАСС.

"Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе. Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия", - сказал российский лидер.

Он отметил, что россияне вместе защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

"Сражаемся и побеждаем. Отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности. Русский язык, традиции, культуру и веру", - подчеркнул Путин.

"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

"Мы (Немцы. — Прим. Ред.) не воюем, но и не живем в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он.

Канцлер заявил, что Германия якобы наблюдает нарушения воздушного пространства стран Северной Европы уже несколько недель, и ситуация продолжает ухудшаться.

Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выступит во вторник с объявлением из Белого дома. Выступление запланировано на 18.00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера.

"В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета", - говорится в расписании.

Отмечается, что рабочий день Трамп начнет в 8.00, когда отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния). Здесь министр войны Пит Хегсет проведет встречу с сотнями генералов и адмиралов. В 9.00 президент США выступит с речью, после чего вернется в Белый дом. После запланированного выступления из Белого дома в 15.00 он подпишет указы.