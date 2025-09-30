Жених упал замертво во время свадебного танца с невестой

В Египте жениха по имени Ашраф Абу Хакам не стало во время свадьбы. Об этом пишет Gulf News.

Мужчина внезапно упал замертво во время свадебного танца с невестой. Гости тут же бросились к нему на помощь, но так и не смогли реанимировать.

Прибывшие медики установили, что у жениха остановилось сердце. Подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине 26-летней девушки не стало через несколько дней после свадьбы. Она так и не вышла из комы, в которую впала в день брачной церемонии.