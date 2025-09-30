Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп запланировал на вторник важное публичное заявление, которое пройдет в Белом доме. Согласно официальному расписанию, в 18:00 по московскому времени глава американской администрации выступит с объявлением из Овального кабинета, однако его тема пока остается нераскрытой.

Рабочий день президента начнется значительно раньше — в 8 утра он посетит базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния). Мероприятие пройдет под руководством министра обороны Пита Хегсета, который проведет совещание с участием нескольких сотен генералов и адмиралов. В 9 утра Трамп выступит там с речью, после чего вернется в Вашингтон.

После сделанного объявления в Белом доме, примерно в 15:00 по местному времени, президент подпишет серию исполнительных указов.

