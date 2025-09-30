В руководстве Пентагона произошел раскол из-за новой стратегии обороны

В руководящих кругах Министерства обороны США нарастает внутренний конфликт относительно новой стратегии национальной обороны. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников, ряд высокопоставленных лиц открыто критикуют разработанный план, характеризуя его как «близорукий» и не соответствующий современным вызовам.

По информации издания, сотрудники, участвующие в разработке стратегии, выражают разочарование её содержанием. Они считают, что документ не учитывает эксцентричный и зачастую противоречивый подход действующего президента к международной политике, что ставит под сомнение его практическую ценность.

Военные эксперты указывают, что новая стратегия чрезмерно сосредоточена на внутренних угрозах в ущерб глобальным рискам. Особую озабоченность вызывает тот факт, что стратегия сводит масштабное противостояние с Китаем исключительно к вопросу Тайваня, игнорируя комплексную военную модернизацию, которую проводит Пекин.

Два анонимных источника также отметили, что риторика документа носит выраженный партийный характер и возлагает вину за ослабление армии на предыдущую администрацию Джо Байдена.

Кроме того, у критиков вызывают тревогу планы министра обороны Пита Хегсета по реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что сокращение затронет 800 генералов и адмиралов, занимающих ключевые посты в управлении войсками. Примечательно, что среди уже уволенных сотрудников «непропорционально много женщин», что порождает дополнительные вопросы к справедливости и обоснованности новой оборонной политики.

