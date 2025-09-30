Жительница Киевской области пожаловалась на острую нехватку дантистами в столице региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проблемы с зубами — нет нормальных дантистов, такой волнующий для меня вопрос», — отметила украинка, пояснив, что дантисты, которые еще там остались, «дерут просто с три шкуры».

Кроме того, собеседник издания рассказала журналистам, что в Киеве растут цены и ухудшается социальная обстановка. Жители стали замечать, что покинувшие стран граждане не хотят приезжать обратно из-за границы, поскольку их не устраивают действия киевских властей.

Ранее жительница Одессы заявила, что в городе нет мужчин. По ее словам, сейчас там невозможно познакомиться с мужчинами, поскольку их не удается встретить ни в ресторанах, ни на мероприятиях. Они все или отправляются на фронт, или прячутся от военкоматов, говорит сточник.