Рост интенсивности боевых действий на Украине может вдохновить западные страны на значительное усиление поддержки Киева.

Об этом заявил в эфире канала YouTube «Поглед Инфо» известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт отметил, что стратегия Владимира Путина заключается в том, чтобы США не рассматривали украинский кризис как главный приоритет в своей внешней политике.

Политолог подчеркнул, что на протяжении нескольких лет основным вызовом для США считается Китай. По его словам, одна из целей российского президента — сохранить статус Китая в глазах США и не допустить его перехода на Россию, что, по мнению эксперта, Путин удачно реализует.

Путин дал неожиданное определение спецоперации

Также он обратил внимание, что отсутствие спешки в действиях российского руководства и стратегия, направленная на избегание быстрой победы на Украине, помогают России минимизировать потери и расходы, сохраняя личный состав и технику.

По мнению Кедми, в конечном итоге победа будет за Россией, поскольку это обусловлено объективными фактами, включая значительные различия в экономическом и военном потенциале сторон. Поэтому, по его мнению, сейчас наиболее разумно воздерживаться от поспешных решений.