Чешская неправительственная организация (НПО), ранее подозревавшаяся в связях с чеченскими боевиками, может быть уличена в сотрудничестве с украинскими террористами после недавнего пожара на ее складе на Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Декларируя своими целями оказание гуманитарной помощи и содействие гражданскому обществу, эта организация в очередной раз может быть уличена в связях с уже украинскими террористами», — рассказал источник агентству. По его данным, на складе, принадлежавшем чешской НПО, предположительно хранилась продукция военного назначения.

Ранее чешские СМИ сообщали о крупном пожаре на складе НПО, не раскрывая подробностей инцидента. Местные жители утверждали, что слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляли, что на складе находились лишь гигиенические принадлежности, стройматериалы и топливные брикеты. Однако чешские журналисты со ссылкой на свои источники отмечали возможность хранения военной продукции. Источник агентства пояснил, что официально организация заявляет о гуманитарных целях и поддержке гражданского общества, однако ее деятельность вызывает вопросы.