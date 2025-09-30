В США рассказали о важной правке Израиля в план Трампа

Израиль участвовал в формировании плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Joutnal (WSJ).

По данным издания, израильские власти внесли несколько правок, которые были включены в итоговый текст документа. В частности, документ оставляет возможность создания суверенного палестинского государства, но при этом в нем не говорится о двухгосударственном решении.

Арабские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, в разговоре с изданием усомнились, что Саудовская Аравия согласится финансировать план Трампа «без четкого пути к решению конфликта по принципу создания двух государств».

Ранее американский лидер представил свой план по Газе, он состоит из 20 пунктов. В документе, в частности, предлагается заморозка всех военных операций и введение на территорию анклава международного контингента с участием арабских сил.