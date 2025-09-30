В Норвегии сообщили о дроне на газовом месторождении

Полиция Норвегии получила сообщение о беспилотнике на нефтегазовом месторождении компании Equinor в Северном море. Об этом сообщает газета «Verdens Gang» (VG) со ссылкой на полицию.

Уточняется, что информация поступила правоохранителям вечером 29 сентября. Дрон заметили на платформе Слейпнер.

«Есть сотрудники, которые это наблюдали», — рассказал оперативный дежурный Роджер Литлатун.

Издание отмечает, что в последние недели в норвежских аэропортах было зафиксировано несколько случаев с беспилотников.

Ранее в Норвегии задержали 50-летнего иностранного гражданина, который управлял беспилотником недалеко от аэропорта Осло. Беспилотник решили изъять, а самого иностранца допросит полиция.