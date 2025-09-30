В правительстве Израиля назвали позором извинения Нетаньяху перед Катаром

В правительстве Израиля назвали позором извинения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху перед Катаром за удар по Дохе. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JP).

«Лизоблюдство и извинения перед государством, которое поддерживает и финансирует террор, — это позор», — сказал министр финансов Бецалель Смотрих. По мнению главы партии «Демократы» Яира Голана, Нетаньяху скомпрометировал себя этим поступком и показал свою слабость.

Нетаньяху извинился перед Катаром

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир назвал Катар «врагом Израиля» и подчеркнул, что удар по Дохе был «глубоко моральным и справедливым». Лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман, в свою очередь, удивился, что Нетаньяху никогда не извинялся перед израильтянами за то, что при его правлении пострадали тысячи сограждан.

Ранее премьер Израиля принес извинения своему катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за удар израильской армии по Дохе. «Он выразил сожаление в связи с утратой сотрудника службы безопасности Катара в результате нападения, а также извинился за нарушение суверенитета страны», — указано в сообщении.