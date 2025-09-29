Североатлантический альянс не сможет защитить воздушное пространство в случае полномасштабной войны с Россией, рассказал в эфире YouTube-канале Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Военные НАТО признают, заметил аналитик, что у западных стран есть не больше 5% вооружений, необходимых для защиты воздушного пространства в случае конфликта с Россией.

«Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне», — призвал полковник.

Эксперт заметил, что на Украине, в ЕС и Соединенных Штатах становится все больше и больше людей, оторванных от реальности. Он добавил, что Москва, в отличие от западных стран, существенно нарастила производственные мощности ВПК.

Ранее Дэвис сообщил, что весной 2022 года уже было понятно: ВСУ не смогут завоевать победу, а Украине не удастся вернуться к границам 1991 года.

В США назвали идею о войне с Россией плохой для Европы

Офицер подчеркнул, что любая военная аналитика может с легкостью подтвердить, что на стратегическом уровне «все и всегда было на стороне России».