Президент Польши предложил наказывать за бандеровскую идеологию

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект был направлен в сейм страны. Согласно предложению Навроцкого, за распространение бандеровской идеологии могут ввести уголовную ответственность.

«Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект "О внесении изменений в закон "Об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа" и закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс"», — сообщает источник.

Отмечается, что целью такого закона является борьба с распространением в Польше не только идеологии Бандеры, но и «ложных утверждений» о деятельности украинских коллаборационистов и геноцида против поляков на Волыни.

Ранее Навроцкий отменил выплаты и льготы неработающим украинцам в Польше.