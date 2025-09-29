В Польше могут начать наказывать за распространение идеологии Бандеры

Андрей Дуванов

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Польши предложил наказывать за бандеровскую идеологию
© Global Look Press

Соответствующий законопроект был направлен в сейм страны. Согласно предложению Навроцкого, за распространение бандеровской идеологии могут ввести уголовную ответственность.

«Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект "О внесении изменений в закон "Об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа" и закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс"», — сообщает источник.

Отмечается, что целью такого закона является борьба с распространением в Польше не только идеологии Бандеры, но и «ложных утверждений» о деятельности украинских коллаборационистов и геноцида против поляков на Волыни.

Ранее Навроцкий отменил выплаты и льготы неработающим украинцам в Польше.