В Китае открыли самый высокий мост в мире

В Китае официально открыли самый высокий автомобильный мост в мире. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Речь идет о мосте через Большой каньон Хуацзян также известный под названием «трещина Земли» в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Он расположен на высоте 625 метров над рекой, что сравнимо с высотой Шанхайской башни. Длина основного пролета составляет 1420 метров, что является рекордным показателем для мостов в горной местности. Общая же протяженность — почти три километра.

Строительство переправы заняло три года. Согласно информации «Синьхуа», мост позволяет сократить время в пути между двумя берегами ущелья с двух часов до примерно двух минут.