Трамп предложил создать «Совет мира» для решения ситуации в Газе

Президент США Дональд Трамп предложил создать «Совет мира», который займется решением ситуации в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

По словам Трампа, возглавлять совет будет он сам, хотя «он этого и не просил». Кроме того, Трамп также заявил, что в этот совет «уже захотели попасть все».

«Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят. <...> Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Главы арабского мира, и Израиль, и все вовлеченные попросили меня сделать это. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», — заявил он.

Ранее Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки по Газе.