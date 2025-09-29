Президент Польши предложил увеличить срок получения гражданства до 10 лет

Президент Польши Кароль Навроцкий внес на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату польского парламента) проект закона об увеличении минимального срока проживания в стране, необходимого для получения гражданства республики, с 3 до 10 лет.

"Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Сейм проект об изменении закона о польском гражданстве. Законопроект предусматривает увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше - на основании вида на жительство, вида на жительство долгосрочного резидента Европейского союза или права на постоянное проживание, - необходимого для признания иностранца гражданином Польши, с 3 до 10 лет", - говорится в сообщении на сайте канцелярии польского лидера.

Ранее Навроцкий предлагал лишать польского гражданства и не принимать в него приверженцев бандеровской идеологии, однако неизвестно, вошли ли такие инициативы в переданный в Сейм законопроект.