Первая в мире виртуальная актриса-нейросеть дебютировала в Голливуде

Американская студия талантов Xicoia представила первую актрису, созданную с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Цифровую артистку зовут Тилли Норвуд, и некоторые студии уже хотят заключить с ней контракт. Об этом сообщил журнал Deadline Hollywood.

Она представляет собой гиперреалистичного персонажа, который может вести диалоги и даже общаться с поклонниками. Еще в июле она объявила на своей странице в Сети о том, что поучаствовала в создании комедийного скетча «Комиссар ИИ». Создателем Норвуд стала актриса, комик и продюсер Элин Ван дер Вельден. Она возглавляет компанию Particle6, которая недавно запустила студию Xicoia.

— Некоторые актеры предложили бойкотировать агентства после того, как Ван дер Велден во время панельной дискуссии в Цюрихе говорила о том, что в ближайшем будущем эта технология будет использоваться в громких проектах, — говорится в материале.

Японская политическая партия «Путь к возрождению» объявила о том, что ее новым руководителям станет ИИ. Предыдущий председатель Синдзи Исимару покинул пост после провала объединения на выборах в верхнюю палату парламента страны, которые прошли в июле.

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что новым министром государственных закупок республики станет ИИ по имени Диэлла, что означает «солнце».