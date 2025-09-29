Нетаньяху поддержал «полноценный план» Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает «полноценный план» президента США Дональда Трампа по завершению войны в Газе. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, в настоящее время в Белом доме проходит совместная пресс-конференция израильского и американского лидеров по итогам обсуждения плана Трампа и ряда других вопросов, связанных с урегулированием конфликта в анклаве.

«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который достигает наших военных целей», — отметил премьер, обращаясь к Трампу.

Глава кабмина заметил, что если палестинское движение ХАМАС отвергнет этот план или согласится с ним только для видимости, «Израиль сам доведёт дело до конца».

Нетаньяху пояснил, что урегулировать ситуацию можно будет как лёгким, так и трудным путём. Он добавил, что ХАМАС будет разоружен, Газа будет демилитаризована, а Израиль выведет свои войска в соответствии с уровнем разоружения движения.

Трамп выступил с обещанием в отношении Палестины и Израиля

Палестинская администрация не может играть никакой роли в Газе без преобразований, подчеркнул премьер. Он добавил, что план Трампа предлагает «реалистичный путь для Газы».